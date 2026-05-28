الزيدي: نعمل على رسم هوية اقتصادية للعراق والخروج من العقلية الاشتراكية

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، يوم الخميس، أن حكومته تعمل على "رسم هوية اقتصادية للعراق والخروج من العقلية الاشتراكية"، عبر جذب الشركات العالمية للاستثمار مختلف المشاريع بجميع القطاعات في البلاد.

وقال الزيدي في كلمة خلال لقائه مجموعة من شيوخ العشائر والوجهاء الذين تبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى، إن "الدول ترتكز على ثلاثة أسس، الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي والاستقرار الأمني"، مؤكداً أنه "يجب أن تكون الدولة وحدها من يمتلك القوة، وهذا قرار وليس خياراً".

وعن العلاقات الخارجية أفاد رئيس مجلس الوزراء، بأن العراق دولة ضمن المجتمع الدولي، وماضون في تعزيز العلاقات والتعاون، مشدداً على أنه لن يسنح بحدوث أي حالات ابتزاز أو منع لعمل الشركات الأجنبية في العراق.