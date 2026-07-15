الزيدي من الكونغرس الأميركي: نريد بناء علاقات خارجية متوازنة وجذب الاستثمار الأجنبي

شفق نيوز- واشنطن

أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، يوم الأربعاء، أن حكومته تتجه نحو بناء علاقات خارجية متوازنة، والعمل على تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزيدي التقى في مبنى الكونغرس الأميركي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماست وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك ضمن زيارته الرسمية الى العاصمة الأميركية واشنطن.

وشهد اللقاء البحث في صياغة تصورات مشتركة وبناءة لخطوات تطوير العلاقات العراقية الأميركية في مختلف الصعد والمجالات.

وأكد الزيدي، بحسب البيان، على أن "الحكومة ماضية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وإنعاش القطاعات ذات الجذب الاستثماري، فضلاً عن تعزيز قدرات قواتنا الأمنية ومنهجية عدم الإبقاء على أي سلاح خارج سيطرة الدولة".

وبين أن الحكومة تمضي في انتهاج مسار للعلاقات الخارجية المتوازنة، وتعزيز البيئة الملائمة للاستثمار، وإصلاح وتطوير القطاعات المالية والمصرفية التي تمهد الطريق لعمل المزيد من الشركات الأمريكية في العراق.

من جانبهم، شدد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية على دعمهم كل الشراكات الاقتصادية والسياسية مع العراق، وإسناد الجهود من الجانبين لتقوية العلاقات، وتوسعة الاستثمارات والشراكات الاقتصادية وشراكات التمويل بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدين أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به العراق في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

ووصل الزيدي، يوم أمس الأول الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رئيس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات، في زيارة رسمية تستمر لسبعة أيام.

ومساء أمس الثلاثاء، كشف مصدر مطلع أن العراق سيوقع أكثر من 18 اتفاقية مع الولايات المتحدة في مجالات مختلفة، فيما أشار إلى وجود اتفاقيات جاهزة ستوقع قريباً.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة رئيس الوزراء، علي الزيدي، ستفضي إلى توقيع أكثر من 18 اتفاقية شراكة في مختلف المجالات، بما فيها السياسة والاقتصاد والصناعة والطاقة والنفط والتعليم والصحة والاستثمار والتسليح، وأن هذه الاتفاقيات ستعزز الشراكة بين العراق والولايات المتحدة".

وأضاف أن "العراق يتطلع إلى إنشاء صندوق للتنمية في أحد المصارف الأميركية، وليس في البنك الفيدرالي، وبحسب المعطيات الأولية، سيتم تمويل الصندوق من إيرادات النفط المصدر إلى الولايات المتحدة، بكمية تصل إلى 500 ألف برميل يومياً، بما يجعل قيمة تمويل الصندوق تصل إلى تريليون دولار، لتمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية، وفي مقدمتها مشاريع الطاقة الكهربائية وغيرها من المشاريع المهمة".