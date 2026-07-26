الزيدي إلى أنقرة الثلاثاء لبحث جملة ملفات مشتركة

شفق نيوز- بغداد

من المقرر أن يجري رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، بعد يوم غد الثلاثاء.

وبحسب مصدر حكومي، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الزيارة مهمة وسوف تشهد مباحثات واتفاقيات تعاون أمنية واقتصادية واستثمارية، فضلا عن تنسيق التعاون بخصوص النفط والطاقة، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية.

وكان وفد نفطي عراقي زار تركيا مؤخراً للاتفاق على آلية مرضية للطرفين لتصدير النفط العراقي عبر المنافذ التركية الرسمية، بحسب مصدر مطلع تحدث لوكالة شفق نيوز.

هذه المفاوضات سبقت زيارة الزيدي إلى تركيا والتي قد تشهد توقيع عدد من الاتفاقات لشراكات ثنائية مختلفة بما فيها ملف النفط، في وقت يسعى فيه العراق لايجاد منافذ بديلة وآمنة لتسويق نفطه عالمياً.