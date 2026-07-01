الزيدي لوفد خليجي: العراق مقبل على مرحلة جديدة

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء، أن العراق مقبل على مرحلة جديدة تقوم على أسس بناء الدولة العصرية بسيادة كاملة واقتصاد متين وبسط القانون، مع تعزيز العلاقات مع محيطه العربي والإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، والوفد المرافق له، الذي نقل رسالة تهنئة من قادة دول الخليج العربية بمناسبة نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، وفق بيان حكومي عراقي ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية والازدهار.

وشدد الزيدي على حرص حكومته على تعزيز العلاقات مع دول الخليج، التي تمثل العمق العربي للعراق، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستقوم على بناء دولة عصرية ذات سيادة كاملة واقتصاد متين، إلى جانب احترام العلاقات وتمتينها مع المحيط العربي والإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد البديوي بالإصلاحات التي شرعت بها الحكومة العراقية في مجالات تقوية الاقتصاد، ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، وبناء علاقات متينة مع دول الخليج، مؤكداً استعداد المجلس لتوسيع الشراكة مع العراق في مختلف المجالات.