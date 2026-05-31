الزيدي لهاريس: لنديم العمل المشترك وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي

حث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، القائم بالأعمال الأميركي جوشوا هاريس، يوم الأحد، على إدامة العمل المشترك وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين.

جاء ذلك، خلال استقبال الزيدي لهاريس، في بغداد، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان، آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات وتوسعتها في جميع المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وبما يسهم في خدمة مصلحة الشعبين الصديقين.

وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى ضرورة التواصل البناء بين البلدين، وإدامة العمل المشترك في إطار اتفاقية الإطار الستراتيجي ومذكرات التفاهم الثنائية.

وأكد الزيدي، أهمية التزام الجانبين بتعزيز الشراكة والتنسيق إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، والعمل على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في حلّ النزاعات وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال الأميركي، عن تقدير بلاده لمساعي العراق بتعزيز الشراكات الثنائية وبمختلف المجالات، مشيداً في الوقت نفسه بدور بغداد المحوري ومساعيها الداعمة لفرض الأمن والاستقرار الإقليميين.