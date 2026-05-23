الزيدي لمسرور بارزاني: جميعنا شركاء بهذا الوطن وهدفنا حل المشاكل والتوصل لاتفاق

شفق نيوز - بغداد / أربيل

أعرب رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، يوم السبت، عن رغبته في تسوية الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال الزيدي خلال لقائه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد، "إننا جميعاً شركاء في هذا الوطن، وهدفنا هو حل المشاكل والتوصل إلى اتفاق، وخدمة جميع المواطنين والمكونات دون تمييز".

من جانبه شدد بارزاني على أهمية معالجة المسائل الخلافية بين الجانبين بشكل جذري و بالاستناد إلى الدستور، مع احترام الكيان الاتحادي للإقليم.

ومواصلةً للقاءاته في بغداد، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مع رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن الاجتماع شهد التأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس النواب بوصفه مؤسسة تشريعية مهمة تُعنى بخدمة سائر المكونات وحل المسائل الخلافية.

كذلك تبادل الجانبان التأكيد على ضرورة معالجة المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وفق أحكام الدستور، حيث جرى التشديد على أهمية صياغة وتشريع حزمة من مشاريع القوانين الوطنية الكفيلة بصون وحماية حقوق كافة المكونات على أساس احترام النظام الاتحادي والكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الجانبين بحثا القضايا الفنية التي تتعلق بملفات المنافذ الحدودية، وتطبيق نظام "الأسيكودا" والشركات النفطية العاملة في الإقليم، حيث تم التاكيد على توفر الفرصة للتنسيق العالي والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لإدارة القضايا الفنية وتذليل العقبات لمعالجتها وفق القانون والدستور.

وقبل ظهر اليوم وصل رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في زيارة تهدف للتباحث حول آخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور وبما يضمن حقوق مكونات البلاد كافة.