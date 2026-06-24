الزيدي: لا يوجد مبرر لبقاء "المقاومة" بعد انسحاب القوات الأميركية

شفق نيوز- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، يوم الأربعاء، أنه لا توجد حاجة لبقاء "المقاومة" بعد انسحاب القوات الأميركية.

وأضاف في أول مقابلة إعلامية له منذ توليه المنصب، مع هادلي غامبل، كبير مذيعي IMI الدوليين: أن معظم الفصائل المسلحة بدأت بالفعل بتسليم سلاحها للدولة، مؤكدًا أنه بعد انسحاب جميع القوات الأميركية لن يكون هناك أي مبرر أو حاجة لأي مقاومة في العراق.

وتابع أن "محاربة الفساد أولوية أولى"، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل إجراءات في كل وزارة ودائرة لتجفيف منابع الفساد.

وحول العلاقة مع الولايات المتحدة، أكد الزيدي، أن "العلاقة مع أمريكا ستتحوّل من عسكرية إلى شراكة اقتصادية"، مشددا على أن العراق يريد من منظمة أوبك "السماح له بزيادة إنتاجها النفطي بما يتناسب وقدرات العراق النفطية وعدد سكانه".