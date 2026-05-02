الزيدي: حكومتنا تحظى بدعم كوردي والجميع سيشترك فيها

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، مساء اليوم السبت، أن الأحزاب الكوردية أبدت دعمها للحكومة الجديدة، معلناً أن الجميع سيشترك فيها والتي ستكون ذات اقتصاد "متين ورصين".

وقال الزيدي في أول تصريح يدلي به للصحفيين وذلك على هامش لقاءاته مع مسؤولين كورد في السليمانية: "حظينا بمقبولية كبيرة والأحزاب الكوردية داعمة لحكومتنا والكل سيشترك فيها، وعازمون على حكومة ذات اقتصاد متين ورصين".

من جانب آخر قال رئيس الوزراء العراقي المكلف: "لن أستجيب لأي مطلب شخصي".

وكان الزيدي قد وصل، صباح السبت، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ومن ثم توجه إلى السليمانية لبحث تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة والبرنامج الحكومي والكابينة الوزارية.