الزيدي: بحثنا مع نيجيرفان بارزاني حل الملفات العالقة وفق الدستور

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء، حرص الحكومة على معالجة جميع الملفات العالقة مع كوردستان "وفق الدستور والقانون، وبما يحفظ وحدة العراق وسيادته ويعزز الشراكة الوطنية".

جاء ذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز لدى استقبال الزيدي، لرئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني.

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على المستوى الوطني، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، وخدمة مصالح جميع العراقيين".

ولفت البيان إلى أن "نيجيرفان بارزاني، أكد أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف الوطنية، ودعم حكومة الإقليم لجهود الحكومة الاتحادية الرامية إلى تعزيز الاستقرار، ودفع التنمية الوطنية، وترسيخ التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للعراق".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد أعلن مساء الأربعاء، عقده اجتماعاً مثمراً مع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في العاصمة بغداد، مبيناً أن الاجتماع بحث مجمل الأوضاع في البلاد والتحديات، إلى جانب استعراض آخر التطورات والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي وانعكاساتها على العراق.

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، قد قال إن "زيارة نيجيرفان بارزاني تأتي للمشاركة في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي سيبحث عدداً من القضايا المتعلقة بالوضع الراهن في العراق والمنطقة، وآليات التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف لحماية مصالح العراق، وتجاوز هذه المرحلة الحساسة، وتخطي التحديات، وخدمة المواطنين".