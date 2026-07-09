الزيدي: بغداد تعمل على تأسيس الصندوق العراقي - التركي.. أنقرة تؤكد استعدادها لشراكة واسعة

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، يوم الخميس، أن حكومته تعمل على تأسيس الصندوق العراقي- التركي، بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية في العراق، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، ألب أرسلان بيرقدار، والوفد المرافق له في بغداد، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للزيدي.

ونقل البيان عن الزيدي قوله، إن: العلاقات العراقية - التركية تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية ومصالح مشتركة طويلة الأمد، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واسعة لتطوير التعاون في مختلف المجالات.

كما دعا رئيس مجلس الوزراء الشركات التركية إلى توسيع استثماراتها في القطاع الزراعي، مؤكداً أن العراق يمتلك فرصاً واعدة في هذا المجال، وأن الحكومة ماضية في تنفيذ برامج تنمية الثروة الحيوانية، وتطوير الإنتاج الزراعي، وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج، فضلاً عن تهيئة البيئة المناسبة وتوفير جميع التسهيلات اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي وجذب الاستثمارات النوعية إليه.

من جانبه، أكد الوزير التركي أن بلاده تولي علاقاتها مع العراق أهمية كبيرة، انطلاقاً من المكانة المحورية التي يتمتع بها على مستوى المنطقة.

وأشار بيرقدار إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمشروع طريق التنمية، لما يمثله من قيمة اقتصادية واستراتيجية للمنطقة، مؤكداً استعداد تركيا للدخول في شراكات استراتيجية واسعة مع العراق في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات النفط، والغاز، والطاقة الكهربائية، والربط الإقليمي، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية في البلدين.