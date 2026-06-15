الزيدي: خطة العراق التنموية حتى 2050 أولويتها اتمام مشروع مليون قطعة أرض سكنية

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الاثنين، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير البرنامج الإنمائي عبدالله الدردري، تمويل المشاريع والحماية الاجتماعية وعودة الإيزيديين.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الزيدي استقبل، اليوم الاثنين، الدردري والوفد المرافق له، بينما شهد اللقاء بحث عدد من الملفات، من بينها آليات تمويل المشاريع، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وإنشاء صندوق التنمية، فضلاً عن مناقشة ملف النازحين الإيزيديين وتوفير الظروف الملائمة لعودتهم، وإمكانية شمولهم بقطع الأراضي السكنية ضمن مشروع المليون قطعة".

وأشار الزيدي، خلال اللقاء، إلى "أهمية العلاقة بين العراق والبرامج العاملة لمنظمة الأمم المتحدة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية"، لافتاً إلى "طبيعة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة باستهدافها تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، فضلاً عن عملها على مراجعة القوانين ذات الصلة بالواقع الاقتصادي، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية الجديدة ويخدم المواطن ويعزز الاستقرار والتنمية".

وأضاف أن "التوجه الحالي للحكومة يتمثل بإعداد الخطة التنموية للعراق لغاية عام 2050، لتكون على هيئة قانون يُعرض على مجلس النواب"، مؤكداً أن "أولويات هذه الخطة هو استكمال مشروع المليون قطعة أرض سكنية الذي يُنفذ في جميع المحافظات، وفق معايير عدد السكان ونسب الفقر، وبما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وفرص التنمية".

من جانبه، قدم عبدالله الدردري التهاني لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، مؤكداً استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة لجهود العراق، ولاسيما في مجالات عودة النازحين الإيزيديين، وتحديث المؤسسات الحكومية، ودعم مسارات مكافحة الفساد.