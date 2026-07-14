الزيدي: السلاح للدولة فقط وإقليم كوردستان جزء من جسدي

شفق نيوز- واشنطن

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، يوم الثلاثاء، أن المرحلة التي تلي انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، ستشهد اعتماداً كاملاً على القدرات الأمنية العراقية.

وقال الزيدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن "القوات الأمنية العراقية أصبحت قادرة على حماية البلاد"، مؤكداً أن الدولة تسلمت "كميات من الأسلحة من بعض الفصائل".

وأضاف أن "الحكومة ستواصل حصر السلاح بيد الدولة"، مبينًاً أن "الحكومة ستتعاون مع الجهات التي تختار الانخراط في العمل السياسي".

وأشار الزيدي، إلى أن "خسائر العراق جراء الإرهاب تجاوزت 400 مليار دولار، ولدينا خطة لإعادة ما تبقى من النازحين إلى ديارهم"، مشيراً إلى "العمل مع الولايات المتحدة الأميركية على تعزيز التعاون الاقتصادي".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي: "جئنا إلى واشنطن للحديث عن مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة".

وعن العلاقة مع إقليم كوردستان، قال الزيدي: "لا يمكن أن أقطع جزءاً من جسدي"، لافتاً إلى أن "إقليم كوردستان جزء مهم من العراق".

ووصل الزيدي، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رئيس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات، في زيارة رسمية تستمر لسبعة أيام.