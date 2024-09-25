الزراعة تشكل فرق لمعالجة "مشاكل الأراضي" بين نينوى وكوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير الزراعة العراقي عباس جبر المالكي، اليوم الأربعاء، تشكيل فرق في الوزارة لحل المشاكل الخاصة بالأراضي الزراعية في المناطق المتنازع عليها بين محافظة نينوى وإقليم كوردستان، من أجل شمولها بالخطط الزراعية للموسم 2024 – 2025.

وقال وزير الزراعة عباس جبر المالكي في مؤتمر صحفي بمحافظة نينوى حضره مراسل "شفق نيوز"، إن "الوزارة شكلت فرقا لحل المشاكل الخاصة بالأراضي الزراعية في المناطق المتنازع عليها بين محافظة نينوى وإقليم كوردستان، وذلك من أجل شمولها بالخطة الزراعية وضمان تقديم الدعم الحكومي لها لزيادة الإنتاج من المحاصيل ولاسيما محصول الحنطة".

وأضاف، أن "زيارتنا إلى نينوى تهدف إلى الاطلاع على مشاكل القطاع الزراعي في المحافظة والاستعدادات لإطلاق الموسم الحالي 2024 - 2025، ومتابعة التحضيرات لزراعة القمح في ظل الموسم الشتوي المقبل الذي يتوقع أن تكون الأمطار فيه شحيحة".

وأكد الوزير أن "الزراعة تعاقدت مع شركات لتزويد العراق بـ 12 ألف مرشة محورية لدعم الإنتاج الزراعي، مبينا أن الوزارة ستقوم بتوزيع هذه المرشات على المحافظات"، لافتا إلى أن "الحصة الأكبر منها ستكون لمحافظة نينوى لأهميتها من ناحية الإنتاج الزراعي لاسيما لمحصول القمح".

ولفت المالكي إلى أنه "افتتحنا مخازن لوزارة الزراعة في منطقة وادي عكاب بجانب الموصل الأيمن وذلك بعد إعادة تأهيلها وعددها 12 مخزناً بطاقة خزن إجمالية تقارب الـ 20 ألف طن، ومن المؤمل أن تخدم أكثر من 3 آلاف مزارع وفلاح من أبناء الموصل".