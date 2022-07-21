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الزراعة النيابية تدعو لـ"تدويل" قضية حقوق العراق المائية

Category: سیاسة

Date: 2022-07-21T12:52:42+0000
الزراعة النيابية تدعو لـ"تدويل" قضية حقوق العراق المائية

شفق نيوز/ دعت لجنة الزراعة النيابية العراقية، يوم الخميس، إلى تحشيد دولي ضد تركيا وإيران لقيامهما بحرمان العراق من حصصه المائية مما تتسب بأضرار جسيمة في القطاع الزراعي، مطالبة في الوقت نفسه بسحب تركيا لجيشها من الاراضي العراقية.

وقال رئيس اللجنة ثائر مخيف، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "لجنة الزراعة ناقشت ملف استمرار تركيا بقطع المياه عن العراق وقيامها بتقليل الواردات المائية، ونحن نستنكر استمرار مسلسل الاعتداءات التركية على سيادة العراق".

وأضاف "من هنا نطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية بالدفاع عن حقوق الشعب العراقي، كما نطالب تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها من العراق، وكذلك نطالب تركيا بزيادة الاطلاقات المالية وفق مبدأ تقاسم الضرر".

وأشار مخيف الى ان لجنة الزراعة النيابية أعدت توصيات، منها "الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية عامة لمناقشة الوضع المائي بحضور الوزراء المعنيين".

ودعا الى "اطلاق حملة دولية مكثفة مع جميع المنظمات الدولية لتوضيح وضع العراق الخطير جراء انشاء سدود في دول المنبع وتغيير مجاري الأنهر العابرة للحدود ومدى خطر هذه السدود خاصة سد (الجزيرة) التركي على الوضع الاقتصادي والزراعي".

وحث مخيف منظمات المجتمع المدني وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي للتحشيد ضد قطع المياه عن العراق.

كما شدد على ضرورة قيام "وزارة الخارجية العراقية باستدعاء سفيريّ تركيا وإيران وتسليمهما مذكرات احتجاج، والدعوة إلى الحوار والتفاوض وتبادل المعلومات الفنية وعدم التجاوز على حصص العراق المائية".

واكد مخيف على "دعوة جميع الجهات الرسمية والمسؤولين داخل العراق وخارجه لتوحيد الخطاب السياسي في ما يتعلق بحقوق العراق المائية مع دول الجوار والدعوة للانضمام الى الاتفاقات الدولية".

وطالب الحكومة العراقية "بربط الملف المائي مع الملف التبادل الاقتصادي مع تركيا وإيران، ودعم جهود وزارة الموارد المائية في حملة رفع التجاوزات عن الحصص المائية وضمان التوزيع العادل بين المستفيدين وعدم التدخل في عمل وزارة الموارد المائية".

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