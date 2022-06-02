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الزاملي يعلن استضافة وزير التربية: ما حدث من تسريب الأسئلة ينتج جيلا بلا رصيد

Category: سیاسة

Date: 2022-06-02T10:38:38+0000
الزاملي يعلن استضافة وزير التربية: ما حدث من تسريب الأسئلة ينتج جيلا بلا رصيد

شفق نيوز/ أعلن حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، أن المجلس سيستضيف وزير التربية علي حميد الدليمي مطلع الأسبوع المقبل على خلفية تسريب الاسئلة الامتحانية الوزارية لمرحلة الثالث متوسط، رافضا في الوقت ذاته قطع خدمة الأنترنت عن مناطق ومدن البلاد للحيلولة في عدم تكرار هذا الأمر.

جاء ذلك في كلمة له خلال ترأسه اجتماعا مع لجنة التربية النيابية للوقوف على ملابسات قضية تكرار تسريب الاسئلة الامتحانية للصف الثالث المتوسط.

وقال الزاملي في كلمة له خلال الاجتماع الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "تسريب الأسئلة الامتحانية سينتج جيلاً من غير رصيد علمي"، مردفا بالقول إن "العراق كان من البلدان الرائدة في مجال التربية والتعليم ولكن اليوم للأسف ليس كذلك بسبب الوضع الراهن الذي تمر به البلاد".

ووجه الزاملي لجنة التربية النيابية بمتابعة هذا الموضوع، مردفا بالقول إنه "ستتم استضافة وزير التربية واللجنة الدائمة للامتحانات والمعنيين بالأمر يوم الأحد المقبل".

وتابع بالقول ان "تسريب الأسئلة تتم بطريق كثيرة"، لافتا الى ان قطع الانترنت لتفادي هذا الأمر ليس حلاً، وان عملية التسريب واضحة سنحاسب المسؤولين عنها".

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