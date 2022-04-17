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الزاملي يعلق على استضافة وزير النفط: البرلمان لا يعادي الحكومة ولكن ضد تهريب النفط

Category: سیاسة

Date: 2022-04-17T11:01:04+0000
الزاملي يعلق على استضافة وزير النفط: البرلمان لا يعادي الحكومة ولكن ضد تهريب النفط

شفق نيوز/ أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، يوم الأحد، أن استضافة الوزراء والمسؤولين الحكوميين ليست استهدافاً للحكومة الاتحادية، بل هي من واجبات البرلمان.

وقال الزاملي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عقب جلسة استضافة وزير النفط إحسان عبد الجبار، إن "مجلس النواب ليس لديه عداء مع الحكومة ولا هو جهة ضدها حين يستضيف وزيراً او وكيل وزير أو رئيس هيئة، بل نحن جهة رقابية على الحكومة ونريد ان تظهر بالصورة التي تخدم المواطن".

واضاف ان "الاستضافة شيء جيد ونحن نفرح عندما نسمع من وزير انه يطلب استضافته في البرلمان، والاستضافة ليست استجوابا".

وبين الزاملي "استمعنا اليوم لإجابات وزير النفط من خلال المحاَور، وقد طرح الوزير مشكلة تهريب النفط ونحن ضد تهريب المنتج العراقي واذا كان لدينا عمل جيد وايجابي، فنحن نقف معه اما إذا كان وهمياً فسنكون بالضد منه، وسنقوم بسحب اجازة العمل من كل المعامل الوهمية التي تقوم بتهريب النفط".

واستضاف مجلس النواب العراقي اليوم الأحد، وزير النفط إحسان عبد الجبار للاستفسار عن مشروع أنبوب نفط (البصرة – العقبة)، حيث أكد الوزير أن المشروع يخضع للدراسة ومدى تلبيته للمصالح العراقية.

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