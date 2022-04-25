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الزاملي يشدد على ضبط الحدود مع سوريا لردع الإرهاب وتهريب النفط

Category: سیاسة

Date: 2022-04-25T12:33:59+0000
الزاملي يشدد على ضبط الحدود مع سوريا لردع الإرهاب وتهريب النفط

شفق نيوز/ شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، يوم الاثنين، على رفع مستوى التنسيق الأمني بين العراق وسوريا وتأمين الحدود للقضاء على الإرهاب وعمليات تهريب النفط.

وذكر المكتب الاعلامي للزاملي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل في مكتبه ببغداد السفير السوري لدى العراق صطام الدندح، لمناقشة آخر المستجدات في البلدين وبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الزاملي، على ضرورة رفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين، لاسيما في ضبط ومراقبة الحدود المشتركة بما يضمن عدم تسلل العصابات الارهابية، والحد من عمليات تهريب النفط والعمل على وضع المعالجات اللازمة بشأن ذلك.

ودعا الى اهمية تبادل المعلومات الاستخبارية حول تحركات الخلايا الارهابية، لاسيما في المناطق الرخوة التي تنشط فيها بين البلدين.

واتفق الزاملي مع السفير السوري على اهمية استثمار العلاقات السياسية المتوازنة الحالية للمضي نحو تعزيز الاستثمار في مجال الزراعة والصناعة وتنشيط الحركة التجارية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

 

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