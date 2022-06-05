الزاملي يدعو لتمرير قانون الأمن الغذائي: وزارة الكهرباء مديونة بأكثر من 5 ترليونات دينار

شفق نيوز/ دعا حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يوم الأحد، اللجنة المالية البرلمانية إلى التصويت على فقرات مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بهدف دعم عدد من الوزارات بينها الكهرباء.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً "مهماً" للجنة المالية النيابية لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قبل رفعه للتصويت.

وقال الزاملي في كلمة له خلال الاجتماع الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن لا نريد إقرار القوانين بالاتفاق بين رؤساء الكتل والاحزاب، وإنما نريد باتفاق داخل اللجنة المالية النيابية"، مؤكدا ان "اي خلاف داخل اللجنة سيعكس على عمل المجلس واقرار القوانين".

وأضاف أن مقترح القانون مهم، وان وزارة الكهرباء مديونة بخمسة ترليونات، و500 مليار دينار، مشيرا ان وزارتي الرعاية الاجتماعية والتجارة تحتاجان أيضا إلى تخصيص مالي.

وتابع الزاملي بالقول "نحن نتمنى التصويت على قانون الأمن الغذائي داخل اللجنة من أجل عقد جلسة والتصويت على القانون".

وفي تصريح خاص لوكالتنا قال الزاملي إن قانون الأمن الغذائي هناك من يؤيد إقراره وهناك من يعارضه، مستدركا القول "لكن بالمجمل ان هناك نية لمجلس النواب للتصويت على القانون بأقرب جلسة لمجلس".

وأردف بالقول ان قانون الأمن الغذائي يتضمن تخصيصا ماليا للمحاضرين والعقود والاجور اليومية والإداريين وعقود وزارات الكهرباء والنفط وعقود جميع وزارات ومؤسسات الدولة، منوها إلى تم رصد مبلغ متعلقة بهذه الشريحة في قانون الأمن الغذائي.

بدوره أعلن رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي ان المبلغ المخصص لشريحة المحاضرين والعقود والاجور اليومية أكثر من تريليون دينار.