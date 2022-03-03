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الزاملي يدعو الأردن لتسهيل دخول وإقامة العراقيين

Category: سیاسة

Date: 2022-03-03T15:29:49+0000
الزاملي يدعو الأردن لتسهيل دخول وإقامة العراقيين

شفق نيوز/ أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، يوم الخميس، أن المجلس يعتزم بناء شراكة إستراتيجية اقتصادية مع الدول العربية والعالم، داعياً في الوقت نفسه الأردن إلى تسهيل إجراءات دخول العراقيين والإقامة فيه.

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد سفير المملكة الاردنية الهاشمية في بغداد منتصر الزعبي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز اطر التعاون الثنائي وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين.

واكد الزاملي، بحسب البيان، ان مجلس النواب "وضع ضمن أولوياته طرح منهاج متكامل من شأنه بناء شراكة استراتيجية، وانفتاح حقيقي، وإعادة ضبط للعلاقات الاقتصادية مع المحيط العربي وباقي الدول الاقليمية والعالمية".

ودعا الجانب الأردني الى تسهيل منح سمات الدخول "الفيزا" وتبسيط اجراءات الاقامة للعراقيين خاصة المرضى والطلبة والتجار، فيما وجه دعوة للشركات الاردنية للدخول إلى بوابة الاستثمار لتنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية كافة.

بدوره أكد السفير الاردني رغبة بلاده بتطوير العلاقة بين البلدين على الأصعدة كافة، داعياً الزاملي لزيارة الأردن لتمتين أواصر التعاون النيابي بين الجانبين.

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