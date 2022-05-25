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الزاملي يحذر الوقف السني من تبوأ "المتطرفين" للمناصب

Category: سیاسة

Date: 2022-05-25T15:58:52+0000
الزاملي يحذر الوقف السني من تبوأ "المتطرفين" للمناصب

شفق نيوز/ حذر حاكم الزاملي  النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي خلال لقائه، اليوم الاربعاء، رئيس ديوان الوقف السني من السماح للشخصيات والحركات "المتطرفة" من تبوأ أي منصب يمكن ان تتخذه سبيلا لنشر نهجها "المنحرف".

جاء ذلك خلال استقباله اليوم, رئيس الوقف السني عبد الخالق العزاوي والوفد المرافق له, بحضور عدد من النواب، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز.

وقال الزاملي خلال اللقاء، إن الاوقاف " الشيعية والسنية والمسيحية " مؤسسات تعمل ضمن جسد واحد" احد اهدافها الرئيسية تبني الخطاب المعتدل.  

وأكد ضرورة تبني المؤسسات الدينية بكافة مسمياتها, نهجاً موحداً ينبذ الطائفية والتطرف والعنصرية بكافة الاشكال, وابعاد الشخصيات والحركات التي تستغل عملها ضمن المؤسسات الدينية والادارية لدس سموم التطرف والتفرقة والكراهية بين ابناء الشعب الواحد، وعدم السماح لها بتبوأ أي منصب او مسؤولية يمكن ان تتخذها سبيلاً لنشر نهجها المنحرف .

ودعا الزاملي، ادارة الاوقاف " الشيعية والسنية والمسيحية " بالعمل كجسد وكيان واحد لتحقيق مجموعة من الاهداف والقيم السامية ، بينها تبني الخطاب المعتدل، وبناء الانسان الصالح، وحماية المجتمع من الافكار المنحرفة والظواهر السلبية .

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