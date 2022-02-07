سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الزاملي يتعهد بتشكيل لجان برلمانية مهنية وفاعلة

Category: سیاسة

Date: 2022-02-07T12:13:36+0000
الزاملي يتعهد بتشكيل لجان برلمانية مهنية وفاعلة

شفق نيوز/ تعهد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، يوم الاثنين، بتشكيل لجان برلمانية مهنية وفاعلة خلال الدورة النيابية الحالية.

وقال الزاملي، وفق بيان لمجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز، "بدءا من يوم غد الثلاثاء سنعقد اجتماعا مع رؤساء القوى السياسية للتشاور بشأن حسم تشكيل اللجان النيابية باعتبارها المفصل الأهم والأساس للعمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب". 

وأضاف، " سنأخذ بعين الإعتبار الاختصاص والمهنية والخبرة والكفاءة في تسمية اعضاء اللجان النيابية"، مبينا أن "قوة مجلس النواب بقوة هيئة رئاسته واعضائه ودورهم اللازم في تفعيل مهامهم النيابية والرقابية".

وتابع الزاملي بالقول، ""سنسعى بكل قوة بأن تكون هذه الدورة فاعلة ومؤثرة لتحقيق الاصلاح الذي يتطلع اليه الشعب".

وفي وقت سابق الاثنين، خول رئيس البرلمان محمد الحلبوسي نائبه الزاملي ببدء مشاورات تشكيل اللجان النيابية الخاصة بالدورة البرلمانية الخامسة.

related

الأزمة المالية تحبط آمال الساعين لإقرار قانون التجنيد الالزامي

Date: 2020-11-29 12:36:48
الأزمة المالية تحبط آمال الساعين لإقرار قانون التجنيد الالزامي

القانونية النيابية: في هذه الحالة لن يحل البرلمان نفسه

Date: 2021-03-24 09:43:29
القانونية النيابية: في هذه الحالة لن يحل البرلمان نفسه

الديمقراطي الكوردستاني: لا يمكن تسليم بغداد أكثر من 250 ألف برميل لأسباب فنية

Date: 2021-02-14 11:52:21
الديمقراطي الكوردستاني: لا يمكن تسليم بغداد أكثر من 250 ألف برميل لأسباب فنية

الجلسة الأولى.. البرلمان العراقي يلتئم الشهر المقبل

Date: 2021-12-27 13:17:59
الجلسة الأولى.. البرلمان العراقي يلتئم الشهر المقبل

الحلبوسي يقدم توضيحاً للرأي العام

Date: 2019-06-22 14:04:57
الحلبوسي يقدم توضيحاً للرأي العام

مصدر برلماني يرجح إدراج قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل

Date: 2021-03-06 15:31:34
مصدر برلماني يرجح إدراج قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل

نائبة عن بابليون "مقررة للبرلمان" والحلبوسي يخول الزاملي بشأن اللجان

Date: 2022-02-07 10:24:23
نائبة عن بابليون "مقررة للبرلمان" والحلبوسي يخول الزاملي بشأن اللجان

نائبة: سكان ديالى مهددون بـ"الاقتراع" تحت تهديد السلاح

Date: 2021-01-21 10:07:49
نائبة: سكان ديالى مهددون بـ"الاقتراع" تحت تهديد السلاح