الزاملي يتعهد بتشكيل لجان برلمانية مهنية وفاعلة

شفق نيوز/ تعهد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، يوم الاثنين، بتشكيل لجان برلمانية مهنية وفاعلة خلال الدورة النيابية الحالية.

وقال الزاملي، وفق بيان لمجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز، "بدءا من يوم غد الثلاثاء سنعقد اجتماعا مع رؤساء القوى السياسية للتشاور بشأن حسم تشكيل اللجان النيابية باعتبارها المفصل الأهم والأساس للعمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب".

وأضاف، " سنأخذ بعين الإعتبار الاختصاص والمهنية والخبرة والكفاءة في تسمية اعضاء اللجان النيابية"، مبينا أن "قوة مجلس النواب بقوة هيئة رئاسته واعضائه ودورهم اللازم في تفعيل مهامهم النيابية والرقابية".

وتابع الزاملي بالقول، ""سنسعى بكل قوة بأن تكون هذه الدورة فاعلة ومؤثرة لتحقيق الاصلاح الذي يتطلع اليه الشعب".

وفي وقت سابق الاثنين، خول رئيس البرلمان محمد الحلبوسي نائبه الزاملي ببدء مشاورات تشكيل اللجان النيابية الخاصة بالدورة البرلمانية الخامسة.