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الزاملي: وزير المالية وراء زيادة سعر الصرف والاقتراض الخارجي ورفع حجم الدين الداخلي

Category: سیاسة

Date: 2022-02-23T08:15:37+0000
الزاملي: وزير المالية وراء زيادة سعر الصرف والاقتراض الخارجي ورفع حجم الدين الداخلي

شفق نيوز / أتهم نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، يوم الأربعاء، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بالوقوف وراء زيادة سعر الصرف والاقتراض الخارجي ورفع حجم الدين الداخلي، فيما أشار إلى أن الدولة لم تستفد من رفع سعر الصرف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة الصدرية، برئاسة رئيس الكتلة حسن العذاري، ونائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، ونائب رئيس الكتلة الصدرية حسن الكعبي، في محافظة النجف، وحضرتها وكالة شفق نيوز.

وقال الزاملي، في المؤتمر الصحفي، إن "أكثر من 100 نائب وقع على طلب استضافة وزير المالية في البرلمان، وتقرر ذلك يوم الاثنين المقبل"، مؤكداً أن "ارتفاع سعر صرف الدولار لم تستفد منه الدولة، وسيتم المضي بمشروع الإصلاح".

بدوره، تعهد نائب رئيس الكتلة حسن الكعبي، بـ"مواصلة التحقيق بملف الكهرباء"، لافتاً إلى أن هذا الملف "صرفت عليه مبالغ كبيرة دون أي تحسن في المنظومة الوطنية".

وبشأن ملف النفط، أكد الكعبي، أن هذا الملف "ضمن أولويات الكتلة الصدرية، خصوصاً أن الشبهات في عقود التراخيص واضحة".

من جانبه، أعلن رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، تشكيل غرفة عمل من أعضاء الكتلة الصدرية حول ملفات الكهرباء والنفط والزراعة والتجارة والاتصالات والعدل والموارد المائية"، مشدداً في الوقت نفسه، على ضرورة فتح هذه الملفات أمام الرأي العام والشعب العراقي.

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