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الزاملي والشبلاوي يتنافسان على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-01-09T17:08:37+0000
الزاملي والشبلاوي يتنافسان على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان

شفق نيوز / أعلن الرئيس الأكبر سناً، لمجلس النواب العراقي، خالد الدراجي، الذي يرأس الجلسة الاقتتاحية للدورة الخامسة، انتهاء وقت الترشيح لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس.

وكان أعضاء البرلمان، قد صوتوا في وقت سابق من اليوم، على اختيار محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لولاية جديدة ثانية بأغلبية الأصوات، وذلك بعد أن حصد أصوات 200 نائب، فيما حصل منافسه النائب محمود المشهداني 14 صوتاً فقط، في حين بلغت عدد الأوراق الباطلة 14 صوتاً أيضاً.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعد انتهاء مهلة الترشيح لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، فإن المرشحين للمنصب هما النائب حاكم الزاملي (الكتلة الصدرية) والنائب حميد عباس الشبلاوي (حركة امتداد التشرينية)".

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