الزاملي: نسعى لتشريع قانون استقطاع نسبة من واردات النفط ومنحها إلى الشعب

شفق نيوز/ كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، يوم الأحد، عن سعي لتشريع قانون يتم من خلاله استقطاع نسبة من واردات النفط و"منحها إلى الشعب" خلال الدورة الحالية.

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير ترأس اجتماعاً مع كبار مستشاري مجلس النواب، ووجه بالإسراع بإعداد استراتيجية شاملة للسياسة التشريعية والرقابية لهذه الدورة النيابية، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ وتفعيل القوانين المعطلة لدى الحكومة".

واكد الزاملي، ان "الدورة الحالية ستركز على تشريع القوانين التي تصب في خدمة المواطنين، معرباً عن سعيه لتشريع قانون "استقطاع نسبة من واردات النفط ومنحها الى العاطلين عن العمل والخريجين غير المُعينين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، كأول قانون يصوت عليه في هذه الدورة، فضلاً عن قوانين مهمة آخرى تتعلق بالبطالة وتنشيط الصناعة والزراعة الوطنية وضبط المنافذ الحدودية".

وأوعز، الزاملي بـ"تشكيل لجنة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديل قانونها وإيجاد حلول ناجعة تضمن منع انتشارها والاتجار بها ووضع آليات صحية وعملية لمعالجة المُدمنين".