الزاملي لمجلس الخدمة الاتحادي: سنحيل المسؤولين المخالفين لشروطكم بالتعيين الى القضاء

شفق نيوز/ عدّ النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، اليوم الاحد، لجوء بعض المسؤولين التنفيذيين للتعيين دون العودة الى مجلس الخدمة الاتحادي احد اشكال الفساد المالي والإداري، مشدداً على إحالة المخالفين لشروط التعيين الى النزاهة والقضاء.

وقال المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل بمكتبه، اليوم، رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي لمناقشة خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، والمشاكل التي تعرقل عمله، وتقديم الدعم النيابي الكامل لخطوات عمل مجلس الخدمة الاتحادي من اجل تقديم خدمة حقيقية وحل جذري للمشاكل وفي مقدمتها البطالة.

وبيّن الزاملي، وفقا للبيان، أن "لجوء بعض المسؤولين التنفيذيين للتعيين دون العودة الى مجلس الخدمة الاتحادي احد اشكال الفساد المالي والإداري"، مشددًا على ان "من يخالف شروط التعيين الخاصة بالمجلس سيحال الى النزاهة والقضاء".

وعدّ الزاملي ان "مجلس الخدمة اهم حلقة في جسد الدولة العراقية ويجب ان نساهم جميعًا في تقويته"، مؤكداً أن "مجلس النواب داعم بقوة للخطوات التي من شأنها تقديم الخدمة للمواطنين وحل مشاكلهم".

ودعا الزاملي، مجلس الخدمة الاتحادي الى "الاعتماد على المختصين والاكفاء للاستفادة من الطاقات والقدرات والموارد البشرية ووضع الحلول لمشكلة البطالة، والعمل على استكمال اجراءات التعيين للفئات المشمولة بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، سيما اصحاب الشهادات العليا والطلبة الأوائل".