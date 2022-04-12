الزاملي: سنصوت على تفويض حكومة الكاظمي بإرسال قانون الموازنة الى المجلس

شفق نيوز/ أعلن حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يوم الثلاثاء، ان المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام للعام 2022.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، اجتماعا عقدته اللجنة المالية النيابية ، بحضور رئيسها حسن الكعبي وكامل اعضائها ، لمناقشة بنود قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، وفقا لبيان صادر عن المجلس .

ونقل البيان عن الزاملي قوله: ان هذا القانون لن يكون بديلاً عن الموازنة ، وجاء لمرحلة معينة بهدف معالجة ابرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد.

ولفت الى ان المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي ، فضلا عن القوانين الهامة التي تمس حاجة المواطنين الى مجلس النواب، داعيا اللجنة المالية إلى تزويد هيئة رئاسة المجلس بالنسخة النهائية لمشروع القانون بعد انضاج التعديلات اللازمة عليه ، ليتم ادراجه على جدول اعمال اقرب جلسة للتصويت عليه ايضاً .

واستعرض رئيس و اعضاء اللجنة المالية ابرز بنود مشروع القانون و الاجتماعات التي جرت خلالها استضافة الجهات التنفيذية ذات الصلة بالقانون لدراسة الملاحظات اللازمة وامكانية تضمينها ، فيما اكدوا ان القانون وصل الى مراحله النهائية اللازمة ، تمهيداً لإقراره خلال الفترة القليلة المقبلة .