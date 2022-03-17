الزاملي: سنستضيف مسؤولين بالحكومة العراقية من ضمنهم وزير الخارجية بشأن قصف اربيل

شفق نيوز/ حمل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي يوم الخميس، عضو التحالف الرباعي (إيران) مسؤولية عدم تبادل المعلومات مع العراق بشأن تواجد أجنبي على أراضيه.

ويضم التحالف الرباعي كل من العراق وايران وسوريا وروسيا، وهو تحالف لتبادل المعلومات الامنية بين الدول الاربعة.

وقال الزاملي خلال اجتماع لجنة تقصي الحقائق بشأن قصف ايران لمدينة اربيل حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان وزير الداخلية في اقليم كوردستان استجاب لدعوة اللجنة وحضر الى مجلس النواب، لافتا إلى أن الوزير سيقدم تقريرا مفصلا بشأن حادثة القصف الى اللجنة خلال اجتماع اليوم.

واضاف؛ ان اللجنة اطلعت على حادثة القصف واطلعت عليها خلال زيارتها الى اربيل.

وتابع؛ أنه سيتم استضافة المسؤول عن الملف الايراني ووكيل وزير الخارجية العراقي، واذا تطلب الامر سيتم استضافة وزير الخارجية بشأن التحقيق.

ولفت إلى أن العراق مرتبط مع ايران في تحالف الرباعي الذي يضم العراق وايران وسوريا وروسيا تبادل المعلومات، وكان يفترض من عضو التحالف الرباعي يقدم معلومة عن تواجد اجنبي.

تعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ليل السبت على الأحد 13 من شهر آذار الجاري، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

وتبنى الحرس الثوري الايراني، يوم الأحد، رسمياً الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقعاً مدنياً وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.

ويوم الأحد استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير الإيراني لدى بغداد، إيريج مسجدي، وابلغته احتجاجها على خلفية استهداف أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الخارجية أبلغت السفير الإيراني، أن القصفِ الصاروخيّ الإيرانيّ الذي تعرّضت له أربيل، تسبّب بخسائر مادّية، وأضرار بمنشآت مدنيّة ومساكن للمواطنين، علاوة على بثّ الخوف بين سُكّان تلك المناطق".

وأضاف الصحاف، أن "مواقفَ كهذه لن تكون سوى عامِل خرقٍ لمبادئ حُسن الجوار وستلقيّ بظلالها على مشهد المنطقةِ لتزيده تعقيداً".