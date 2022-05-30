الزاملي: زمن إقالة المسؤولين دون محاسبة "انتهى" وبغداد تنتظرها ثورة

شفق نيوز/ ترأس حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الاثنين، اجتماعاً موسعاً للجنة الخدمات والاعمار النيابية، استضاف خلاله أمين بغداد الجديد عمار كاظم.

واكد الزاملي، ان "زمن إقالة المسؤولين دون محاسبة قد انتهى، وأنه سيتابع بنفسه جميع الملفات المتعلقة بأمين بغداد السابق والمُحالة الى الجهات القضائية"، لافتاً الى ان "اولى خطوات مرحلة الاصلاح تكون بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين لإيقاف الهدر في المال العام".

ودعا الزاملي، الى تقديم رؤية وخطة عمل عاجلة واستراتيجية قابلة للتحقيق لادارة الأمانة وتطوير العاصمة خلال الفترة المقبلة، والإسراع في وضع المعالجات للملفات والمشاكل المتراكمة في قطاع المياه، وشبكات الصرف الصحي، وفك الاختناقات المرورية، ومعالجة النفايات، وتأهيل مداخل بغداد، إضافةً للتجاوزات والعشوائيات وغيرها، واعطاء الاولوية للمناطق المحرومة من الخدمات وخلال مواعيد دقيقة ومحددة للانتهاء من الانجاز.

واكد النائب الأول، ان مجلس النواب حريص خلال دورته الحالية على تشريع قانون "العاصمة"، لمنح صلاحيات اوسع للأمانة واحداث ثورة انمائية شاملة في بغداد، مبدياً دعم المجلس لعمل الامانة في الوقت الحاضر من خلال زيادة تخصيصاتها ومراقبة صرفها، مشيرًا الى ضرورة التنسيق المستمر بين الامانة ولجنة الخدمات والاعمار النيابية.

وشدد الزاملي "على ان اي مسؤول او موظف يتسبب في عرقلة العمل يعد جزءا من آفة الفساد"، وان أمام الامانة مسؤولية شرعية وقانونية واخلاقية لوضع المعالجات الواقعية وتقديم النتائج الملموسة للمشاكل الخدمية، من خلال عمل ميداني حقيقي ودؤوب لخدمة الشعب".