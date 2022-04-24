سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الزاملي بشأن "خروقات" تركيا وإيران: تكررت في الآونة الأخيرة مستغلين ضعف العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-04-24T08:28:53+0000
الزاملي بشأن "خروقات" تركيا وإيران: تكررت في الآونة الأخيرة مستغلين ضعف العراق

شفق نيوز/ قال حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يوم الأحد، أن تركيا وإيران تستغل ضعف العراق في شن هجمات وعمليات عسكرية على أراضي البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال إجتماع موسع عقده البرلمان صباح اليوم لمناقشة الاعتداءات التركية و الايرانية على العراق بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، و نزار الخير الله الوكيل الأقدم للوزارة.

وقال الزاملي في الكلمة التي استهل بها الاجتماع وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، ان عضو لجنة العلاقات الخارجية، ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري قدم طلبا يضم تواقيع أكثر من 50 نائبا للاستفسار عن الخروقات المتكررة التي تحدث من قبل الدول المجاورة خاصة تركيا وإيران.

وأردف بالقول ان هذه الخروقات بدأت تكرر في الآونة الأخيرة مستغلين ضعف العراق.

بدوره قال حسن العذاري خلال جلسة الاستضافة ، انه كثرت في الآونة الأخيرة الاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية من قبل دول الجوار، وهذا يعرض البلاد إلى الخطر ويضع الدبلوماسية العراقية في حرج.

وأضاف "نطرح على الوزير ما هي إجراءات العراق بشأن الاعتداءات، وما هي حقيقة وجود اتفاقية بين العراق وتركيا وتسمح القوات التركية توغل داخل الأراضي العراقية لـ 30 كغم ومتى تم توقيعها؟

وكانت تركيا قد اطلقت في 18 من شهر نيسان/أبريل الجاري عملية "المخلب - القفل" ضد حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان في إقليم كوردستان.

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في شهر آذار/مارس الماضي، إلى هجوم من قبل الحرس الثوري الإيراني بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

related

عبر الانتربول.. العراق يجلب ضابطاً متهماً بسرقة الرواتب من تركيا

Date: 2021-07-12 18:35:47
عبر الانتربول.. العراق يجلب ضابطاً متهماً بسرقة الرواتب من تركيا

الخارجية العراقية تسلم السفير التركي "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة" على العملية العسكرية

Date: 2022-04-19 12:01:09
الخارجية العراقية تسلم السفير التركي "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة" على العملية العسكرية

في خطوة جديدة.. العراق يحشد مع دول عربية لموقف موحد ضد تركيا

Date: 2020-08-13 11:57:10
في خطوة جديدة.. العراق يحشد مع دول عربية لموقف موحد ضد تركيا

تركيا تقول إنها أبلغت الحكومة العراقية بالعملية العسكرية في إقليم كوردستان

Date: 2021-02-11 10:36:04
تركيا تقول إنها أبلغت الحكومة العراقية بالعملية العسكرية في إقليم كوردستان

أنقرة ترد على بغداد وتستدعي القائم بالأعمال العراقي

Date: 2022-04-21 19:05:09
أنقرة ترد على بغداد وتستدعي القائم بالأعمال العراقي

العراق يستدعي دبلوماسياً تركياً احتجاجاً على جملة "خروقات"

Date: 2021-05-03 14:49:11
العراق يستدعي دبلوماسياً تركياً احتجاجاً على جملة "خروقات"

تركيا لا تستبعد توسيع عملياتها العسكرية بالعراق لتشمل سنجار

Date: 2021-02-12 07:47:03
تركيا لا تستبعد توسيع عملياتها العسكرية بالعراق لتشمل سنجار

تطبيقاً للمعاملة بالمثل.. العراق يوقف تسهيلات منح الفيزا للأتراك

Date: 2020-07-28 13:43:33
تطبيقاً للمعاملة بالمثل.. العراق يوقف تسهيلات منح الفيزا للأتراك