الزاملي بشأن "خروقات" تركيا وإيران: تكررت في الآونة الأخيرة مستغلين ضعف العراق

شفق نيوز/ قال حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يوم الأحد، أن تركيا وإيران تستغل ضعف العراق في شن هجمات وعمليات عسكرية على أراضي البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال إجتماع موسع عقده البرلمان صباح اليوم لمناقشة الاعتداءات التركية و الايرانية على العراق بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، و نزار الخير الله الوكيل الأقدم للوزارة.

وقال الزاملي في الكلمة التي استهل بها الاجتماع وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، ان عضو لجنة العلاقات الخارجية، ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري قدم طلبا يضم تواقيع أكثر من 50 نائبا للاستفسار عن الخروقات المتكررة التي تحدث من قبل الدول المجاورة خاصة تركيا وإيران.

وأردف بالقول ان هذه الخروقات بدأت تكرر في الآونة الأخيرة مستغلين ضعف العراق.

بدوره قال حسن العذاري خلال جلسة الاستضافة ، انه كثرت في الآونة الأخيرة الاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية من قبل دول الجوار، وهذا يعرض البلاد إلى الخطر ويضع الدبلوماسية العراقية في حرج.

وأضاف "نطرح على الوزير ما هي إجراءات العراق بشأن الاعتداءات، وما هي حقيقة وجود اتفاقية بين العراق وتركيا وتسمح القوات التركية توغل داخل الأراضي العراقية لـ 30 كغم ومتى تم توقيعها؟

وكانت تركيا قد اطلقت في 18 من شهر نيسان/أبريل الجاري عملية "المخلب - القفل" ضد حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان في إقليم كوردستان.

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في شهر آذار/مارس الماضي، إلى هجوم من قبل الحرس الثوري الإيراني بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.