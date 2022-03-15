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الزاملي: البرلمان العراقي سيستضيف وزير داخلية الإقليم بشأن قصف أربيل

Category: سیاسة

Date: 2022-03-15T10:46:33+0000
الزاملي: البرلمان العراقي سيستضيف وزير داخلية الإقليم بشأن قصف أربيل

شفق نيوز/ أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، يوم الثلاثاء، أن المجلس سيستضيف قادة أمنيين من الإقليم إضافة إلى وزير الداخلية في كوردستان ريبر احمد للتباحث حول القصف الإيراني الذي استهدف محافظة اربيل.

وقال الزاملي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير داخلية الاقليم في مقر الوزارة بأربيل، "كان لدينا بعض الاستفسارات تمت الاجابة على بعضها، وبالتأكيد لدينا معلومات أخرى عن القصف سيتم استقصاؤها والبحث عنها، ومعرفة اسباب وملابسات الحادث",

وأضاف "قد نحتاج إلى بعض المسؤولين الأمنيين والأستخباريين في الإقليم أو قد نستضيف الأخ وزير الداخلية في البرلمان في أحدى الجلسات والذي أبدى استعداده للتعاون في ذلك المجال وتزويد البرلمان بالمعلومات الكاملة حول القصف".

بدوره اكد وزير الداخلية استعداده لحضور جلسة الاستضافة في مجلس النواب العراقي، داعيا الدول في أنحاء العالم والأمم المتحدة إضافة إلى إيران إلى زيارة المكان الذي تعرض للقصف والاطلاع عن كثب على الموقف.

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