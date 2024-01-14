الرئيس نيجيرفان بارزاني يبحث مع السامرائي حسم الاستحقاقات الدستورية والقانونية والسياسية

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي حسم الاستحقاقات الدستورية.

وذكر بيان لمكتب السامرائي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وأهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف السياسية بهدف المضي قدماً من أجل حسم الاستحقاقات الدستورية والقانونية والسياسية.

وشدّد الجانبان على ضرورة مواصلة العمل المشترك لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه العراق ومن بينها تحديث أُطُر التعاون مع التحالف الدولي وأهمية تكييف الاتفاقات والتفاهمات بما يحقق مصالح العراق ويعزّز علاقاته الدولية.

وأكدا على أهمية دعم توجهات الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار، وضرورة الالتزام بالتعاون المشترك والحوار المستمر بين بغداد وأربيل للتصدي للتحديات الراهنة ورفض الهجمات التي تستهدف أمن اقليم كوردستان وأهمية تعميق التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بحسب البيان.