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الرئيس برهم صالح يغرّد بالايطالية مودعاً البابا فرنسيس

Category: سیاسة

Date: 2021-03-08T07:11:27+0000
الرئيس برهم صالح يغرّد بالايطالية مودعاً البابا فرنسيس

شفق نيوز/ قال الرئيس العراقي برهم صالح، الإثنين، إن تواجد بابا الفاتيكان في العراق إشارة سلام ومحبة.

وقال صالح مغرداً باللغة الإيطالية، "نودع قداسة البابا فرنسيس الذي كان ضيفا عزيراً في بغداد والنجف وأور واربيل ونينوى، زيارته تمثل رسالة تضامن انسانية كبيرة، وتواجده بيننا اشارة سلام ومحبة، وسيبقى ذلك في قلوب جميع العراقيين".

https://twitter.com/BarhamSalih/status/1368815718989447168

وغادر بابا الفاتيكان، يوم الاثنين، العاصمة بغداد، بعد زيارة استمرت لثلاثة ايام وصفت بـ"التاريخية".

وأجرى البابا فرنسيس خلال زيارته إلى العراق لقاءات مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما توجه في اليوم التالي إلى النجف للقاء المرجع السيستاني.

وثم توجه إلى مدينة أور التاريخية ليقيم صلاة موحدة، كما توجه لإقليم كوردستان يلتقي بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وتوجه إلى الموصل ليقيم قداسا تاريخيا في حوش البيعة، وقرقوش، ليعود إلى اربيل ويزور مدينة عنكاوا أكبر مدينة مسيحية في العراق، ومن ثم توجه إلى ملعب فرانسو حريري ليقيم اكبر قداس شهدته أربيل.

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