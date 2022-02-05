الرئيس الإيراني يهاتف الكاظمي ويبلغه استنكاره لأي عمل يهدف لزعزعة إستقرار العراق

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبحثا "العلاقات بين البلدين".

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير بحث، اليوم، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين البلدين، مبيناً أن "الاتصال شهد التأكيد على توسيع التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى الصعد كافة".

وأكد الكاظمي خلال الاتصال أن العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية متميزة، وقال إن العراق يطمح إلى توسعة هذه العلاقات، مشيراً إلى أهمية المبادرات الإقليمية الرامية إلى تقريب وجهات النظر.

وأشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من جانبه، بجهود العراق في تقريب وجهات النظر وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها.

وجدّد رئيسي خلال اتصاله بالكاظمي، وفق البيان، استنكاره لأي عمل يصدر من أي طرف بهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه، والتأثير على مكانتيه الإقليمية والدولية.