الرئيس الإيراني يصل الى بغداد والسوداني يستقبله

شفق نيوز/ وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد تلبية لدعوة رسمية وجهها له رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وهذه أول زيارة خارجية يجريها بزشكيان منذ تسنمه منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان مقتضب، أن الأخير استقبل بزشكيان والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي.

وسيلتقي بزشكيان في العاصمة بغداد كلا من: الرئيس العراقي، ورئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان.

و عصر اليوم الاربعاء يتوجه بزشكيان الى السفارة الايرانية من اجل حضور اجتماعين، الأول مع التجار الإيرانيين، و كذلك مع الجالية الإيرانية المقيمة في العراق.

ومساء اليوم سيكون الرئيس الإيراني ضيفا على مائدة العشاء عند تحالف "ادارة الدولة" الذي يتكون من معظم الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب العراقي.

ويوم غد الخميس سيتوجه بزشكيان الى مدينتي النجف و كربلاء، و بعدها الى البصرة اقصى جنوبي العراق، و بعدها الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ووفقا للمعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإنه خلال هذه الزيارة سيتم التوقيع على 10 الى 15 اتفاقية في بغداد ، جلها اقتصادية و تربوية و ثقافية، و ربما يتخللها اتفاق أمني لكنه غير مؤكد.

ويرافق الرئيس الإيراني وزيرا الخارجية والدفاع والتجارة ومجموعة أخرى من الوزراء والمسؤولين الإيرانيين.