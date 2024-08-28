الرئيس الإيراني يزور العراق نهاية الشهر المقبل

شفق نيوز/ صرّحت مصادر إيرانية مطلعة، يوم الأربعاء، بأن رئيس البلاد مسعود بزشكيان سيزور العراق نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها له رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن بزشكيان سيجري أول زيارة رسمية له خارج البلاد منذ تسنمه منصب الرئيس الإيراني، مبينة أن هذه الزيارة ستكون الى بغداد نهاية الشهر المقبل تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها السوداني له.

وأضافت المصادر، أن بزشكيان سيزور العراق قبل ان يتوجه الى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي عقب زيارة الاربعين المليونية في كربلاء، ولتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في شهر تموز/يوليو الماضي، دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لزيارة العراق.

وكان بزشكيان قد أكد أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً للعراق، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حسبما أعلنته وسائل إعلام ايرانية رسمية في مطلع شهر تموز/يوليو الماضي.