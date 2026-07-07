الرئيس الإيراني يرافق جثمان خامنئي إلى العراق

شفق نيوز- بغداد

أكد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء، ترؤس الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الوفد الرسمي الذي سيرافق جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، خلال مراسم تشييعه في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق.

ومن المقرر أن يصل جثمان الراحل عبر مطار النجف الدولي مساء اليوم الثلاثاء، على أن تجرى مراسم التشييع الرسمية والشعبية صباح غدٍ الأربعاء في المدينتين المقدستين.

وفي السياق، شهدت شوارع وطرق محافظة النجف رفع صور المرشد الراحل والأعلام العراقية والإيرانية، إلى جانب انتشار المواكب الخدمية على طول الطريق المؤدي من المطار إلى مرقد الإمام علي، فضلاً عن الساحات والشوارع الرئيسية الأخرى في المدينة، وذلك قبيل ساعات من وصول الجثمان.

ومن المنتظر أن يشارك رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مساء اليوم، في الاستقبال الرسمي لجثمان المرشد الإيراني الراحل في مطار النجف الدولي.