الرئيس الإيراني يشكر السوداني على مواقفه تجاه القضية الفلسطينية

شفق نيوز/ قدم الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، يوم الاثنين، شكره الى الحكومة العراقية في مجال العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما شكره أيضاً على مواقفه ازاء القضية الفلسطينية.

وقال رئيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في طهران: العلاقات بين العراق وإيران تشهد تطوراً كبيراً، موضحا أن رئيس الوزراء العراقي يعمل على تطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق وإيران.

وأضاف الرئيس الإيراني: نقدم الشكر للحكومة العراقية في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والربط السككي.

وأشار إلى أن المواقف مشتركة بين العراق وإيران في ملف القضية الفلسطينية ويجب وقف إطلاق النار في غزة ووقف جرائم الكيان الصهيوني، مجددا الشكر لرئيس الوزراء العراقي على مواقفه تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف: نعتقد أن الكيان الصهيوني قد انهار، مشددا أن كل من يدعم الكيان الصهيوني مشترك في الجرائم التي يرتكبها في غزة

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وجرت للسوداني، مراسم استقبال رسمية في العاصمة طهران من قبل الرئيس الإيراني إبرهيم رئيسي جرى خلالها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، واستعراض حرس الشرف.