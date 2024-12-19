الرئيس المصري يوجه بـ"التنفيذ الفوري" لأوجه التعاون كافة مع العراق

شفق نيوز/ صرّح وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، يوم الخميس، بأن رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي قد وجّه بالتنفيذ "الفوري" لأوجه التعاون مع العراق وتلبية كافة مطالب الجانب العراقي.

جاء ذلك خلال لقائه محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي الذي يزور مصر حاليا، حسبما ذكرته وزارة النقل المصرية في بيان اليوم الخميس.

وذكر البيان أن اللقاء بحث الاستفادة من خبرات الشركات المصرية في مجالات النقل الحضري وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء مشروعات النقل الجماعي الحديثة ومشروعات البنية التحتية بالعراق.

وقال الوزير إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي اهتماما كبيرا لمشاركة في مخططات العراق للنهوض بالدولة العراقية في المجالات كافة.

وأكد الاستعداد التام "لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعراق، مشيدا بالتجارب الناجحة لعدد من الشركات المصرية في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بالعراق الشقيق (مشروعات طرق وجسور) بجودة عالية في وقت قياسي مثل شركة سامكو وشركة النصر العامة للمقاولات المصرية".

هذا وكان مكتب محافظ كربلاء قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الخطابي يجري زيارة عمل إلى مصر بناء على الدعوة الرسمية الموجهة له من قبل نائب رئيس الوزراء المصري وزير النقل والصناعة كامل الوزير.