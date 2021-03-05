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الرئيس اللبناني يعلق على زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-03-05T12:22:26+0000
الرئيس اللبناني يعلق على زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق

شفق نيوز / رحب الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم الجمعة، بزيارة بابا الفاتيكان، إلى العراق، فيما أعرب عن أمله في أن تسهم الزيارة في إرساء سلامٍ حقيقي يحتاجه العراق وسائر شعوب المنطقة.

وذكر عون في بيان أوردته الرئاسة اللبنانية، "اهلاً بقداسة البابا فرنسيس على أرض المشرق، الأرض التي طالما كانت موطن لقاء الحضارات والأديان والثقافات".

وأضاف "كلنا أمل بأن تعطي زيارة البابا لبلاد الرافدين، دفعاً لإرساء سلامٍ حقيقي يحتاجه شعب العراق كما سائر شعوب المنطقة".

واستقبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أولاً، بابا الفاتيكان لدى وصوله لمطار بغداد الدولي.

ومن المقرر أن يجري البابا فرنسيس جولة تشمل بالإضافة إلى بغداد، النجف للقاء المرجع الديني علي السيستاني، ومدينة أور في الناصرية، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، ونينوى.

ويحظى بابا الفاتيكان بمراسم ترحيب رسمي في القصر الرئاسي العراقي على أن يلتقي ايضاً ممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

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