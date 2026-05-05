الرئيس الفنلندي يشيد بالشعب العراقي: صلابة استثنائية في مواجهة التحديات

أشاد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، خلال رسالة إلى نظيره العراقي نزار آميدي، يوم الثلاثاء، بالشعب العراقي، مشيراً إلى أنه برهن على صلابة استثنائية في مواجهة التحديات.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، أن آميدي تلقى رسالة تهنئة من ستوب، بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية.

وأضاق البيان، أن الرئيس ستوب عبّر عن تهانيه وتمنياته للرئيس آميدي بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية السامية.

وتابع البيان الرئاسي العراقي، أن الرئيس الفنلندي أكد أيضاً في رسالته، أن الشعب العراقي برهن، مرة بعد أخرى، على صلابة استثنائية وقدرة راسخة على الصمود في مواجهة التحديات، مجدداً التزام بلاده بدعم جهود العراق الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي المستدام وتعزيز مسارات التنمية الشاملة.

وأعرب الرئيس الفنلندي عن أمله في توسيع الشراكة مع العراق بما يوطد التعاون الاقتصادي ويحقق الازدهار المشترك للبلدين الصديقين، مشيراً إلى تطلعه لتبادل الرؤى مع رئيس الجمهورية بما يسهم في الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، وتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفقاً للبيان.