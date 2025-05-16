الرئيس الفلسطيني يصل إلى العاصمة بغداد

شفق نيوز/ وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، إلى العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 التي ستنطلق يوم غد السبت.

وأنهت العاصمة العراقية بغداد، جميع الاستعدادات لاستضافة القمة العربية غدا السبت الموافق 17 أيار/مايو 2025، وذلك في إطار جهود العراق لتعزيز حضوره الدبلوماسي الإقليمي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء أمس الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة بأعمال القمة.

وأكد وكيل وزارة الخارجية العراقية هشام العلوي، الخميس، أن مستوى الحضور في القمة العربية المقرر عقدها في بغداد يُعد "جيداً"، ولا يقل عن مستوى المشاركة في القمة السابقة التي استضافتها البحرين.

وقال العلوي، لوكالة شفق نيوز، إن "حضور رؤساء وزعماء عرب في أعمال القمة سيكون أكثر من النصف"، مشيراً إلى أن "من أبرز المشاركين الرئيس المصري، وملك الأردن، وملك البحرين، والرئيس الفلسطيني، والرئيس اليمني، إلى جانب رؤساء من دول عربية أخرى".

وأضاف العلوي أن "الوفد السوري سيترأسه وزير الخارجية"، موضحاً أن "مستوى الحضور والتمثيل العام جيد، وسيساهم في صدور قرارات وتوصيات تخدم العالم العربي".