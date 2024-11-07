الرئيس الفرنسي يأمل تنظيم مؤتمر بغداد الثالث في أقرب وقت

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أمله بالعمل مع العراق على تنظيم مؤتمر بغداد الثالث في أقرب ممكن.

جاء ذلك في رسالة بعثها ماكرون الى نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة العيد الوطني للبلاد، حسبما أعلنته رئاسة الجمهورية العراقية في بيان اليوم الخميس.

وأكد ماكرون في الرسالة على إصراره في "البقاء إلى جانب العراق من خلال دعم أمنه واستقراره وسيادته".

وأضاف "خلال زيارتي تأكدت سيادة الرئيس من الدور المحوري الذي يؤديه العراق في المنطقة، لذا نحن نتشارك القلق ذاته فيما يخص اتساع دائرة الصراع في غزة والتي امتدت إلى لبنان، وتهدد أمن الشرق الأوسط".

وتابع ماكرون القول "أتمنى أن يستمر العراق في تغليب لغة الحوار الإقليمي، في هذا السياق أمل بأن نتمكن من العمل معا على تنظيم مؤتمر بغداد الثالث في أقرب وقت".

وأعلن كل من مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شهر آب/أغسطس من العام 2023 أن النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد للاستقرار الإقليمي- الذي تشارك باريس في تنظيمه - سيعقد في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في العاصمة العراقية.