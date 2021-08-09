الرئيس الفرنسي يعلن مشاركته في قمة بغداد

شفق نيوز/ اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يوم الاثنين، حضوره "مؤتمر بغداد" المقرر عقده في العاصمة العراقية نهاية الشهر الحالي.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخيـر تلقّى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة الوضع الإقليمي الراهن، والتطورات الدولية.

وناقش الاتصال أيضاً، بحسب البيان، التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي الذي سيستضيفه العراق نهاية الشهر الحالي، والذي جرى التنسيق لعقده بالتعاون مع فرنسا، حيث أكد الرئيس الفرنسي تطلعه لزيارة العراق مرة أخرى، وحضوره المؤتمر.

وأكد الكاظمي، أن فرنسا شريك حقيقي للعراق، وأن الدولتين ترتبطان بتأريخ طويل من العلاقات البنّاءة، التي نسعى إلى تطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي دعمه الكامل للعراق، ولرئيس مجلس الوزراء في النهج الذي يتبعه، وإجراءات تعزيز مؤسسات الدولة العراقية.

وأشاد ماكرون أيضاً بالدبلوماسية العراقية المتوازنة، التي يقودها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وإسهامها في ترسيخ أسس السلم والاستقرار، وفق نص البيان

وكشف مصدر في الحكومة العراقية، لوكالة شفق نيوز، الاسبوع الماضي، أن الكاظمي يعمل على إقامة قمة إقليمية في العاصمة بغداد.

ومن المؤمل أن تشارك في هذه القمة الدول المحيطة بالعراق، بالإضافة إلى قطر والإمارات ومصر، على أن تعقد بعد منتصف أو اواخر الشهر الجاري.

وتعمل حكومة الكاظمي منذ توليها السلطة قبل عام لإعادة علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي، بعد توتر شهدته الحكومات السابقة.