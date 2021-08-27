الرئيس الفرنسي يصل إلى بغداد وسط اجراءات أمنية مشددة

شفق نيوز/ وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد منتصف ليل الجمعة- السبت إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية للمشاركة في فعاليات "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

استقبل ماكرون من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومسؤولين عراقيين اخرين في مطار بغداد الدولي.

وسيلتقي الرئيس الفرنسي كل من نظيره العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

واتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة بمحيط مطار بغداد والمنطقة الخضراء.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين القمة دخلت ذروتها، حيث تم إغلاق طريق مطار بغداد الدولي، واغلاق المنطقة الخضراء مع اقتصار الدخول إليها لحاملي الباجات الخاصة حتى انتهاء القمة.

وماكرون هو أول رئيس يصل إلى بغداد من بين الرؤساء والمسؤولين المدعويين لحضور مؤتمر بغداد.

كما ستصل الوفود المشاركة في القمة تباعاً إلى مطار بغداد الدولي.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن إيمانويل ماكرون الذي قام بزيارة وجيزة للعراق في 2 أيلول/سبتمبر 2020، يريد "إظهار دعمه للدور المحوري للعراق ولمكافحة الإرهاب وتنمية البلاد والمساعدة في تخفيف التوترات".

ويتوجه الرئيس الفرنسي الأحد إلى إقليم كوردستان، ثم إلى مدينة الموصل التي دمرت أقسام منها بعد أن ظلت في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت الرئاسة أنه سيتحدث في الموصل مع طلاب وكذلك شخصيات "مؤثرة" قبل أن يظهر دعمه لمسيحيي الشرق بزيارة كنيسة سيدة الساعة. كما سيزور موقع إعادة إعمار مسجد النوري السني الذي دمره التنظيم المتطرف.

في اربيل، سيذكر ماكرون سلطات كوردستان العراق بـ"قوة دعم فرنسا في مكافحة الإرهاب". كما سيلتقي بالزعيم الكوردي التاريخي مسعود بارزاني لتكريم البيشمركة.

ويضم وفد الرئيس الفرنسي الحائزة جائزة نوبل للسلام نادية مراد، إحدى السبايا السابقات لتنظيم الدولة الإسلامية والتي ترفع الآن قضية الإيزيديات على المنابر الدولية، والكاتبة والناشطة النسوية كارولين فورست.