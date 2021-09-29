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الرئيس الفرنسي يبعث رسالة إلى نظيره العراقي.. هذه فحواها

Category: سیاسة

Date: 2021-09-29T09:33:26+0000
الرئيس الفرنسي يبعث رسالة إلى نظيره العراقي.. هذه فحواها

شفق نيوز/ تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق أريك شوفالييه، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفقا للبيان وفي مستهل اللقاء، نقل السفير أريك شوفالييه، رسالة خطّية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس برهم صالح تضمّنتْ شكره وتقديره لحفاوة استقباله خلال زيارته الأخيرة لعدد من المدن العراقية، وتثمّينه للجهود التي يبذلها العراق من أجل دعم أمنه واستقراره الداخلي ومساعيه الحثيثة لإرساء السلام في المنطقة، وتخفيف توتراتها، كما أكد فيها أن فرنسا ستبقى شريكاً أساسياً للعراق من خلال التعاون المشترك اقتصادياً وسياسيا.

ونقل صالح من خلال السفير، تحياته إلى ماكرون، مؤكداً "تطلع العراق لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها نحو المزيد من التعاون الثنائي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، والعمل على إرساء السلام في المنطقة".

وقال إن "السياسة المتوازنة للعراق مبنية على دعم أمنه واستقراره وإعادة العراق لدوره المحوري الفاعل في المنطقة، مضيفاً أن العراق يتطلع إلى التعاون في قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والتجاري والعمل الوثيق في مجال حماية البيئة ومعالجة الآثار الكبيرة للتغير المناخي".

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