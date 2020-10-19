الرئيس الفرنسي مغرداً: محاربة الارهاب الاسلامي تضمن سيادة العراق

شفق نيوز/ قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إن محاربة ما وصفه "الارهاب الاسلامي" تضمن سيادة العراق.

واضاف ماكرون في تغريدة له على تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "محاربة الارهاب الاسلامي تعني محاربة العدو من جذوره في مسارح العمليات. كما أنها تضمن الاستقرار الذي يتطلب سيادة العراق".

وتابع "لقد استقبلت رئيس الوزراء العراقي لتقييم المبادرة المشتركة".

واشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بجهود فرنسا لإطلاق مبادرة لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ بعض فقرات برنامجها الحكومي الإصلاحي.

جاء ذلك خلال لقائه، في قصر الأليزيه بالعاصمة باريس، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار جولته الأوربية الحالية التي تتضمن زيارة فرنسا والمانيا وبريطانيا.





Lutter contre le terrorisme islamiste, c'est combattre l'ennemi à la racine, sur les théâtres d'opérations. C'est aussi garantir une stabilité qui passe par la souveraineté de l'Irak. J'ai reçu le Premier ministre irakien pour faire le point sur l'initiative engagée ensemble. pic.twitter.com/sSByG4oUw0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2020







