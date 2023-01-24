الرئيس العراقي يؤكد لوفد برلمان إقليم كوردستان أهمية إقرار الموازنة والشروع بالبناء والإعمار

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء أهمية إقرار الموازنة المالية العامة للبلد والشروع في عمليات البناء والإعمار.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر بغداد، وفد برلمان إقليم كوردستان، بحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث اللقاء التطورات السياسية في البلاد بما في ذلك إقليم كوردستان، حيث عبر رئيس الجمهورية عن رؤيته لأهمية تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلاد، مشيرا إلى "وجوب الحوار الفاعل من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان وفق الدستور والقانون وبما يحمي مصالح المواطنين.

وأكد الرئيس العراقي، "أهمية إقرار الموازنة المالية العامة للبلد لما لها من تأثير على حياة المواطنين، والشروع في عمليات البناء والإعمار والبنى التحتية الأساسية، منوها إلى البرنامج الوزاري الطموح للحكومة وضرورة تنفيذه سيما البنود المتصلة بشكل مباشر بمتطلبات المواطنين في الارتقاء بالأوضاع المعيشية والخدمية".

وأشار إلى، "ضرورة استمرار التنسيق والحوار بين الأطراف السياسية الكوردية، والانطلاق من المشتركات المهمة في وضع مصلحة المواطنين في الإقليم وعموم البلد أثناء الحوار".

من جانبه، ثمّن الوفد البرلماني الكوردستاني جهود رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، ودعم ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والنهوض بالواقع المعيشي والخدمي لجميع المواطنين.

في السياق، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.

وشهد اللقاء التباحث بشأن عدد من القضايا في الساحة العراقية، والتأكيد على دعم منهج الحكومة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد والارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي للمواطنين في عموم العراق.