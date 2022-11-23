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الرئيس العراقي يؤكد للأمم المتحدة ضرورة التنسيق لإغلاق ملف النزوح في البلاد

Category: سیاسة

Date: 2022-11-23T14:13:15+0000
الرئيس العراقي يؤكد للأمم المتحدة ضرورة التنسيق لإغلاق ملف النزوح في البلاد

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، لممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ضرورة دعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واغلاق ملف النزوح في البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله بلاسخارت في قصر بغداد، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد، والجهود القائمة في معالجة العديد من الملفات المرتبطة بتحسين ظروف المواطنين والوضع الاقتصادي"، موضحا أنه "تم التأكيد على دعم الحكومة في تطبيق برنامجها والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية".

كما تمت مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة، حيث أكد رشيد "أهمية العمل والتنسيق مع السلطات العراقية في معالجة العديد من القضايا، وخصوصا قضية النازحين عبر توفير كل المستلزمات والمتطلبات الضرورية لتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة والعمل على عودتهم إلى منازلهم ومدنهم آمنين"، مشددا على "إغلاق ملف النزوح في البلاد".

وتم التأكيد كذلك، وفق البيان، على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في البلد وضمان سلامة المواطنين، وتعزيز التواصل والحوار مع دول الجوار في مناقشة الملفات على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والسيادة وبما يدعم أمن واستقرار المنطقة ويُعزز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

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