الرئيس العراقي يؤكد على رفع قدرات البيشمركة وتفعيل التنسيق مع الجيش

شفق نيوز- بغداد

شدد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، على أهمية رفع إمكانات قوات البيشمركة وتطوير قدراتها القتالية، مؤكداً ضرورة تفعيل آليات التنسيق والعمل المشترك مع الجيش العراقي وبقية القوات الأمنية، لتعزيز الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان وسائر أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله وزير البيشمركة شورش إسماعيل، في قصر بغداد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع الأمنية في عموم العراق، وبشكل خاص في إقليم كوردستان، حيث أكد رشيد أن تطوير قدرات البيشمركة وتكاملها مع القوات الاتحادية يمثل خطوة مهمة نحو تثبيت الأمن الوطني.

من جانبه، ثمن الوزير إسماعيل دعم رئيس الجمهورية، مؤكداً حرص وزارة البيشمركة على حماية الإقليم والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد.