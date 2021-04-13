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الرئيس العراقي يؤكد على حماية التعايش بكركوك وقطع الطريق أمام الإرهابيين

Category: سیاسة

Date: 2021-04-13T11:12:50+0000
الرئيس العراقي يؤكد على حماية التعايش بكركوك وقطع الطريق أمام الإرهابيين

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الثلاثاء، على أهمية تعزيز وحماية التعايش بين مكونات كركوك، ومعالجة المسائل العالقة في المدينة وفقا للدستور.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية في كركوك، والمسائل التي تواجه أهلها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز أمن واستقرار المدينة ومكوناتها المتعايشة".

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على "أهمية تعزيز وحماية التعايش بين مكونات المدينة، ومعالجة المسائل العالقة في المدينة وفقا للدستور، ودعم الحوار بين سكانها، وعدم ادخار أي جهد لتحسين أوضاعهم وتجاوز معاناتهم بعيداً عن الإقصاء والتهميش والتمييز، وأن تكون الحلول مستندة إلى إرادة أهلها".

وأكد صالح على "وجوب إنهاء الإشكالات العالقة وتخفيف معاناة الكركوكيين"، لافتاً إلى أن "كركوك مدينة غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وينبغي ان تنعكس هذه المميزات على أهلها، مشدداً على ضرورة تعزيز أمنها وسلامة أهلها، وقطع الطريق أمام الإرهابيين وكل من يريد تهديد استقرارها".

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